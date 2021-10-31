Bağdat’a Katyuşa saldırısı
HABER MERKEZİ
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Mansur bölgesine 3 roketin düştüğü bildirildi.
AFP’nin güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Bağdat’ın Yeşil Bölge yakınlarındaki Mansur bölgesine 3 Katyuşa roketi düştü.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda, füzelerin farklı noktalara düştüğü kaydedildi.
Roket saldırısının Irak Parlamentosu seçimlerinin ardından ilk defa yaşandığı belirtilirken, saldırılarda maddi zararın oluştuğu bildirildi.
Saldırının Beya bölgesinden yapıldığı ve Yeşil Bölge’nin hedef alınmak istendiği bildirildi.
Roketlerden birinin Kızılhaç Hastanesi yakınlarına düştüğü kaydedilirken, diğer füzelerin Emirat ve Zeytun caddelerine düştüğü belirtildi.