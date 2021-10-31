Yaşam

Tokyo'da bir tren ateşe verildi: 15 yaralı

Tokyo’da bir trenin ateşe verilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
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dünya japonya Tokyo tren

HABER MERKEZİ

Japonya başkenti Tokyo'nun batısında Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattındaki bir trende saldırı düzenlendi.

Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı.

Olay yerine en az 6 ambulans ulaşırken, gözaltına alınan saldırganın 20'li yaşlarında olduğu belirtildi.

Zanlının trenin bazı bölümlerine dökerek ateşe verdiği sıvının hidroklorik asit (tuzruhu) olması ihtimali üzerinde duruluyor.

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