Politika

İsrail Başbakanı: İran’a karşı soğuk savaş yürütüyoruz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin İran’ın nükleer ilerlemesini yavaşlatmak için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, İran’a karşı soğuk savaş yürüttüklerini vurguladı.
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett
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HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İskoçya’da yapılacak 26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmak üzere hareket etmeden önce basına yaptığı açıklamada İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın şu anda uranyum zenginleştirme yetenekleri açısından ileri aşamaya geçtiği kimse için bir sır değil” diyen Naftali Bennett, “İsrail, bu tehdidi etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacak. İran’a karşı soğuk savaş veriyoruz. Son 30 yıldır İran, dikkatimizi dağıtmak amacıyla etrafımızda konuşlandı” ifadelerini kullandı.

Bennet, “İsrail, ABD ve diğer dünya güçleri tarafından yapılan askeri tehdit, diplomatik ve ekonomik baskılar, İran’a uranyum zenginleştirmeye devam etmeleri halinde çok ciddi sonuçları olacağını açıkça gösterecek. İran yavaşlayacak ve duracak” diye konuştu.

İsrail Başbakanı ayrıca, İsrail’in tüm enerjisi, yenilik, teknoloji ve ekonomisini İran’dan birkaç adım önde olduğu bir noktaya ulaşmak için kullanacağını da sözlerine ekledi.

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