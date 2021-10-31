Johnson: Fransa’nın tehditlerini geri çekmesini umuyoruz

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında devam eden balıkçılık sorununu ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, görüşmede, halihazırda İngiltere-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini etkileyen en önemli konu olarak nitelediği Kuzey İrlanda Protokolü'nü gündeme getirdi.

Johnson, Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle Birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'nı (Hayırlı Cuma) korumak için acilen çözüm üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

İki lider, görüşmede, İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununu da gündeme getirdi.

Boris Johnson, Macron'un "İngiltere'nin AB'den ayrıldığı için cezalandırılması gerektiği" yönündeki önerisi dahil, son günlerde Fransız hükümetinin ortaya koyduğu söyleme ilişkin derin endişesini yineledi.

Johnson, Fransız hükümetinin bu söylemi yumuşatması ve tehditlerini geri çekmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

BALIKÇILIK SORUNU İÇİN ÖNLEM

Macron ve Johnson'ın görüşmesine ilişkin Elysee Sarayından yapılan açıklamada da iki liderin balıkçılık sorununda gerilimi düşürmek için gelecek günlerde "pratik önlemler" almaya karar verdiği belirtildi.

Fransa'nın daha önce açıkladığı misilleme önlemlerine ilişkin 2 Ekim'de bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.