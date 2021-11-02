Lahor Cengi KYB’den ihraç edildi

SÜLEYMANİYE (K24)

En son Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanlığı görevinde bulunan Lahor Şeyh Cengi Talabani’nin partiden ihraç edildiği bildirildi.

K24’ün KYB Eş Başkanı Bafil Talabani’nin ofisinden edindiği bilgiye göre, Lahor Cengi Talabani, partiden ihraç edildi.

Cengi ile birlikte, abisi Aras Cengi, Ala Talabani, Şadman Mela Hasan ve Jinu Mihemed’in de partiden ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bafil Talabani, kısa bir süre önce Lahor Cengi tarafından zehirlendiğini ve buna dair elinde belgelerin olduğunu açıklamıştı.

KYB’nin en önemli isimlerinden Mela Bahtiyar ve parti yetkililerinden bazıları da geçtiğimiz günlerde zehirlenmişti. Bahtiyar, Almanya'da tedavi altına alınmıştı.