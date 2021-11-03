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Politika

Başbakan: Tarımın gelişmesi için iyi bir başlangıç

Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Fuarı’nın açılışını yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bu fuar, Irak genelinde tarımın gelişmesi için iyi bir başlangıç” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Fuarı açılış

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak Tarım ve Su Kaynakları bakanlıklarının ortak Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Fuarı’nın açılışını yaptı.

Başbakan burada yaptığı konuşmada, bu fuarın Irak genelinde tarımın gelişmesi için işbirliği çerçevesinde atılmış iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, “Tarım Bakanlıklarına teşekkür ediyor, fuarı destekliyoruz” dedi.

“Bu fuarın Kürdistan Bölgesi ile Iraklı çiftçiler için de ortak bir adım olmasını umuyorum” diyen Başbakan, hükümet olarak çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Irak arasında ortak adımlar ve işbirliğinin devam etmesi halinde ürünlerin iç piyasada daha rahat dolaşıma gireceğini ve ileride dış pazarlara açılabilme imkanı bulabileceğini ifade etti. Başbakan, tüm dış gezilerde bunu esas alarak görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Fuarın açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, “Bu fuarın başarılı geçmesini ve diğer sektörler için de bir örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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