40 araçlık ABD askeri konvoyu Haseke’de

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD güçlerine ait konvoyun Rojava’nın Haseke kentinin Rimelan bölgesinde yayıldığını bildirdi.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ABD güçlerinin konvoyunun Haseke ve Dey ez-Zor’da yayıldığı ifade edildi.

40 askeri araçlık konvoyda askeri lojistik malzemelerinin taşındığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz ayın 24’ünde de 25 araçlık ABD askeri konvoyunun Til Temir bölgesinde görüldüğü hatırlatıldı.