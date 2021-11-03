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Politika

40 araçlık ABD askeri konvoyu Haseke’de

ABD güçlerine ait 40 araçlık konvoyun Rojava’nın Haseke kentinin Rimelan bölgesinde yayıldığı bildirildi.
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kürdistan Haseke Rimelan ABD Uluslararası Koalisyon Rojava Til Temir Deyr ez-Zor

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD güçlerine ait konvoyun Rojava’nın Haseke kentinin Rimelan bölgesinde yayıldığını bildirdi.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ABD güçlerinin konvoyunun Haseke ve Dey ez-Zor’da yayıldığı ifade edildi.

40 askeri araçlık konvoyda askeri lojistik malzemelerinin taşındığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz ayın 24’ünde de 25 araçlık ABD askeri konvoyunun Til Temir bölgesinde görüldüğü hatırlatıldı.

 

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