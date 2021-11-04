Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde nüfus sayımı için tarih verildi

ERBİL (K24)

Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abdulzehre Hindawi, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin tüm vilayetlerinde 2022 yılının Kasım ayında yapılacağını açıkladı.

Sözcü Hindawi, Planlama Bakanlığı’nın, nüfus sayımı için 2022 yılı bütçesinden 120 milyar dinarlık bütçe ayırdığını söyledi.

Nüfus sayımı için hazırlıkların devam ettiğini belirten Hindawi; Basra, Anbar, Kerbela ve Erbil’de testlerin yapıldığını, test sürecinin şu an Duhok’ta devam ettiğini kaydetti.

Hindawi, bu testlerle elektronik araçların hazırlandığını ve eksiklerin tamamlandığını ifade etti.

2018 yılı tahmini verilerine göre Irak’ın toplam nüfusu 38 milyon 433 bindi.