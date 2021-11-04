ENKS Başkanı: PKK Rojava’nın iç işlerine karışmamalı

ERBİL (K24)

Kürdistan gazetesine konuşan ENKS Başkanı Siud Mela, ENKS ile Rojava'daki Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mela, PYNK ile sürdürülen müzakerelerin başarılı olamadığını söyledi.

ENKS Başkanı Mela, “Eğer siyasi, idari, ekonomik ve askeri kararlarda ortak bir anlaşmaya varacaksak, bu hususlarda PKK’nin söz sahibi olmasını reddediyoruz. Mesajımız nettir: PKK kadroları çekilmelidir, eğer onlardan biri burada kalırsa, kendilerine hiçbir yetki verilmemelidir” şeklinde konuştu.

Siud Mela ayrıca, PYD’nin dayanışma kavramını anlamadığını ve siyasi tutukluları serbest bırakması gerektiğini dile getirdi.

ENKS’nin Suriyeli kadrolarla daha iyi bir iletişim kurduğunu ifade eden Mela, “Kürdistan’ın diğer bölgelerindeki kadrolar yerlerine dönmelidir” dedi.

Başkan Mesud Barzani’nin Kürt birliğinin sağlanmasındaki rolüne de değinen Mela, şunları vurguladı:

“Başkan Barzani başından beri birlik olmamızı istedi. Başkan’ın talebine yanıt verdik ve bu doğrultuda üç anlaşma imzalandı. Fakat PYD diyaloğa, dayanışmaya ve ortak çalışmaya inanmıyor.”