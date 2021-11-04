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Sağlık

Türkiye’de salgın: 228 ölüm, 29 bin 482 vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye Coronaviris vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük Covid-19 verilerini paylaştı.  

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı.

228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.

Türkiye'de ayrıca, bugüne kadar yapılan aşı sayısı 55 milyon 549 bin 947'si birinci doz, 49 milyon 7 bin 760'ı ikinci doz, 11 milyon 296 bin 405'i üçüncü doz olmak üzere 117 milyon 8 bin 424'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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