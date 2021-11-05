ABD Dışişleri’nden Rusya ve Çin mesajı
HABER MERKEZİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’yla stratejik istikrar konusunda diyalog yürüttüklerini kaydeden Price, “Bu diyalog yapıcı ve yararlı” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Benzer diyalogu Çin’le de başlatabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Temmuz’da gerçekleştirdikleri görüşmede, stratejik istikrar diyaloguyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
Bugüne kadar iki ülke arasında iki tur görüşme yapıldı.