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Politika

ABD Dışişleri’nden Rusya ve Çin mesajı

Ned Price, Rusya’yla stratejik istikrar diyalogunun gidişatından memnun olduklarını ve benzer sürecin Çin’le de başlatılabileceğini umduklarını belirtti.
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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price Çin Rusya Stratejik istikrar

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’yla stratejik istikrar konusunda diyalog yürüttüklerini kaydeden Price, “Bu diyalog yapıcı ve yararlı” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Benzer diyalogu Çin’le de başlatabileceğimizi umuyoruz”  ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Temmuz’da gerçekleştirdikleri görüşmede, stratejik istikrar diyaloguyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Bugüne kadar iki ülke arasında iki tur görüşme yapıldı.

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