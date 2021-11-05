Kazimi, Bağdat’taki gerilimin düşmesi için devrede

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Karargahından Bağdat’taki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

K24 Bağdat muhabiri, Bağdat’ta seçim sonuçlarına itiraz edenlerin düzenlediği protestolar ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu kentin durumunun kötüleştiğini belirtti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Haşdi Şabi taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında Yeşil Bölge yakınlarında yaşanan arbedenin ardından Kazimi’nin Ortak Operasyonlar Komutanlığı Karargahına gittiği ve güvenlik yetkilileriyle gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.

Kazimi’nin söz konusu karargaha gitmeden önce tüm siyasi taraflarla görüştüğünü ve durumun düzelmesi için çalışma yapmalarını istediği ifade edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı, bugün Bağdat’ta protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 125 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Yaralıların 27’sinin Haşdi Şabi taraftarlarından olduğu bildirildi.