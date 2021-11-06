KDP heyeti Halbusi ile bir araya geldi

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari başkanlığındaki KDP heyeti, Tekaddum Koalisyonu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Bağdat’ta siyasi taraflarla temaslarını bulunan KDP heyeti, Tekaddum Koalisyonu Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Halbusi’nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Irak ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra seçim sonuçları değerlendirildi.

Görüşmede, önümüzdeki sürece ilişkin siyasi taraflar arası diyalog ve karşılıklı anlayış da görüşüldü.

KDP heyeti Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Hareketi ile de bir araya gelmişti.

Zebari başkanlığındaki KDP heyeti, seçimlerin ardından izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Bağdat’ta bulunuyor.