Politika

DAİŞ uyarısı: 10 bin üyesi var, bazı bölgeleri ele geçirebilirler

İstihbarat raporları, DAİŞ’in Irak ve Suriye’de halen faaliyet gösterdiğini ve örgütün gelecekte iki ülkede bazı bölgeleri yeniden ele geçirebileceğini ortaya koyuyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Hol Kampı
Hol Kampı
ortadoğu DAİŞ Irak Suriye

HABER MERKEZİ

Halen 10 bin dolayında mensubu olduğu tahmin edilen DAİŞ’in, Irak ve Suriye’nin farklı bölgelerinde varlık gösterdiğine dair uyarılar, istihbarat raporlarına yansıyor.

Batılı ülkeler DAİŞ’in daha çok Afganistan’da yayılım gösterdiğini belirtirken, örgütün Irak ve Suriye’deki saldırıları tehlikenin Afganistan’la sınırlı olmadığını gösteriyor.

Iraklı güvenlik uzmanları, DAİŞ’in başta Rojava’daki Hol Kampı olmak üzere, göçmen kamplarından yararlanarak yeniden örgütlendiğini söylüyor.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri de Hol Kampı’nın DAİŞ’in başlıca finans merkezlerinden olduğunu, örgüt mensuplarının Irak ile Suriye arasında rahatça hareket ettiğini belirtiyor.

Örgüt son zamanlarda Irak’ta saldırılarını gözle görülür şekilde arttırırken, Irak güvenlik güçleri saldırıları önleyemiyor.

Iraklı yetkililer, ABD muharip güçlerinin çekilmesiyle ilgili Bağdat - Washington görüşmelerini gündeme getirirken, ABD tarafı konuyla ilgili açıklamalarını azaltmış durumda.

Pentagon Sözcüsü Jessica McNulty VOA’ya yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin talebi üzerine askeri güçlerinin bu ülkede kalmaya devam ettiğini ancak görevlerinin askeri danışmanlığa dönüştüğünü söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv