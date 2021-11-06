Erdoğan Ilısu Barajı’nın açılışını yapacak

BATMAN (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak.

Erdoğan ayrıca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf sular altında bırakılmıştı.

Ilısu Baraj bendinin bulunduğu alana da gitmesi beklenen Erdoğan'ın yol güzergahında Hasankeyf'e uğraması da bekleniyor.