Peşmerge Bakanlığı ve ABD’li askeri yetkililerden DAİŞ’le mücadele toplantısı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, ABD’nin Irak’taki Güvenlik Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı Askeri Harekat Sorumlusu Şiwan Hemeğerib, ABD’nin Irak’taki Güvenlik Ofisi yetkilileriyle terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi görüştü.

Askeri koordinasyonun yanı sıra askeri operasyonların nasıl gerçekleştirileceğinin ele alındığı toplantıda, tüm askeri güçler arasında koordinasyonun olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kürdistani bölgeler başta olmak üzere DAİŞ’in tüm bölgelerdeki hareketliliğinin bitirilmesi gerektiğinin kaydedildiği toplantıda, Peşmerge cephelerinin durumu ve cephelerdeki eksiklikler değerlendirildi.

Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altının çizildiği toplantıda, Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge’ye yardım etme yolları masaya yatırıldı.