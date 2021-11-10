ENKS: Kürt diyaloğunda rol oynayan ABD'li ekip yakında gelecek

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı David Brownstein’in talebi üzerine online bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Toplantıda; terör örgütü DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi gerektiği, bölgede istikrarı sağlanması ve siyasi bir çözüme destek olunması için ABD’nin Rojava’daki askeri varlığının devam edeceği vurgulandı.

ENKS, Brownstein'ın ABD’nin ENKS ve Kürt Ulusal Birliği (PYNK) partileri arasındaki müzakereleri denetleme taahhüdünü yenilediğini kaydetti.

ENKS açıklamasında, Brownstein'ın toplantıda ABD’nin DGS Genel Komutanı Mazlum Abdi ile yaptığı anlaşmayı uygulaması garantisini aldıktan sonra müzakere masasına oturacağını belirtti.

ENKS'ye yönelik ihlaller, üyelerinin tutuklanması, Roj Peşmergelerinin ailelerine yönelik tehditler ve ENKS üyelerinin Rojava’dan çıkmasının yasaklama gibi konuların, ABD’li yetkili tarafından DSG’yle konuşulacağı ifade edildi.

ENKS açıklamasında ayrıca, Brownstein'ın yakın zamanda ABD diplomatik ekibinin bölgeye döneceğini söylediği, ENKS ile PYNK arasındaki müzakerelerin önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağını belirttiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda ENKS, bölgede güvenlik ve istikrarı sağladığı için ABD’ye teşekkür etti.