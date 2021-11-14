Güvenlik Konseyi: PKK göçmen sorununu Kürdistan Bölgesi’ne karşı kullanmak istiyor

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya sınırında yaşam şartları hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle zorlaşıyor. Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin kamptaki bekleyişi devam ediyor.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, bazı göçmenlerin suistimal edilerek Kürdistan Bölgesi’ni suçlayıcı beyanlarda bulunmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Batı ülkelerine doğru göç sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Bazı Kürdistan Bölgesi vatandaşları Batı ülkelerinden oturum almak için Belarus sınırına gitmiştir” denildi.

Kürdistan Bölgesi’ni suçlayıcı beyanlarda bulunan bazı vatandaşların PKK ve bazı kesimler tarafından suistimal edildiğine vurgu yapılan açıklamada “Söz konusu ülkelerden oturum alabilmek için daha güçlü bir dosya sunmak amacıyla farklı bahanelerle Kürdistan Bölgesi'ni suçlayıcı beyanlarda bulun bazı vatandaşlar; PKK, bir grup kaçakçı, bazı turizm firmaları ve birtakım siyaset tüccarları tarafından suistimal edilmektedir” ifadelerine verildi.

Açıklamada güvenli ve huzurlu konumunun yanı sıra birlikte yaşam ve insan haklarına saygının olduğu Kürdistan Bölgesi’nin hem yabancılar hem de bölge vatandaşları için en yaşanabilir yerlerin başında geldiğine vurgu yapıldı.

Hukukun üstünlüğüne dikkat çekilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi vatandaşları gibi Irak ve diğer bölgelerden gelen herkesin aynı haklardan yararlandığı ifade edildi.

Belarus sınırındaki vatandaşların büyük paralar harcadığı ve mağdur olduklarının herkes tarafından görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada “Hiçbir vatandaşımız siyasi nedenler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle göç etmek zorunda kalmamıştır. Nitekim söz konusu vatandaşlar yasal yollarla, havaalanları ve diğer sınır kapılarını seyahat özgürlüğü kapsamında kullanarak Belarus sınırına gitmiştir. Kürdistan Bölgesi tüm insan haklarına olduğu gibi seyahat özgürlüğünü de son derece önemsemektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara “Siyaset ve insan ticareti yapan grup ve tarafların sizi vatanınıza karşı kullanmasına izin vermeyin” çağrısında bulunuldu.