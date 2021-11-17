ABD’den Azerbaycan ve Ermenistan mesajı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında yoğun çatışma yaşandığına dair raporlardan derin endişe duyuyor. Her iki tarafı da gerilimi azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için acil somut adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, tarafları ayrıca sınır belirleme de dahil olmak üzere tüm önemli sorunları çözmek için doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırdıklarını kaydetti.

Minsk Grubu Eş Başkanlarının 15 Kasım'da yaptıkları açıklamaya atıf yapan Blinken, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin son zamanlarda artması, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm sorunların müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurmuştu.

Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söylemişti.

Erivan yönetimi, 12 askerin de esir alınmasıyla sonuçlanan son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tutmuştu.

AZERBAYCAN: İKİ ASKERİMİZ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin "düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı" belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise iki taraf arasında ateşkes sağlandığı ifade edilmişti. Açıklamada, “Telefon görüşmeleri sonucu, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından durumu istikrara kavuşturma yönünde adımlar atıldı. Halihazırda Kilisali Dağı bölgesindeki silahlı çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altında bulunuyor” denilmişti.

Azerbaycan geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan ve altı hafta süren çatışmalarda büyük toprak kazanımları elde etmişti.

6 bin kişinin ölümüne yol açan savaş sonrası iki ülke Rusya'nın arabuluculuğu sonucu Kasım 2020'de ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Anlaşma uyarınca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri yerleştirilmişti.