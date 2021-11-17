Rapor: 2021 son 141 yılın en sıcak 10 yılından biri olabilir

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi hava sıcaklıklarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, hava sıcaklıklarının mevcut ortalamayla yıl sonuna kadar devam etmesi halinde, 2021'in son 141 yılda kaydedilen en sıcak 10 yıldan biri olabileceği uyarısı yapıldı.

Bu ihtimalin yüzde 99'dan fazla olduğunun altı çizildi.

Son yüzyılda dünyada yaşanan en sıcak ilk 5 yılın tamamının 2015 ve sonrasına ait olduğu da raporda yer aldı.

Bu, küresel ısınmanın ilerleyişinin son işaretleri olarak değerlendiriliyor.