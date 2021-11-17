Politika

AK Parti’den erken seçim açıklaması

AK Partili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener’in “Erken seçim” çağrısına, “Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok” yanıtını verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Bülent Turan
Bülent Turan
türkiye bülent turan AK Parti erken seçim

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Liderler toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, “erken seçim” çağrısı yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Bu ülke doğru dürüst yönetilsin" dedi. İYİ Parti lideri Akşener de “Seçimden başka çare yok” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun sözlerini katıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının ardından “erken seçim” çağrısına ilk yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Türkiye’nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv