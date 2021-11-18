Politika

Belarus’tan göçmenleri taşıyan ilk uçak Erbil’de

431 göçmeni taşıyan Irak Hava Yolları’na ait uçak Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Erbil’e ulaştı.
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kürdistan Belarus Polonya Minsk göçmen krizi Cotyar Adil

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri taşıyan ilk uçak başkent Erbil’e vardı.

431 göçmeni taşıyan Irak Hava Yolları’na ait uçak Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Erbil’e ulaştı.

Belarus’tan yapılan açıklamada, ülkede 7 bine yakın göçmen olduğu ve bunlardan 5 bininin geri dönme kararı verdiği bildirilmişti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: KAÇAKÇILAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILACAK

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, göçmenlerin insan kaçakçılarının kurbanı olduğunu ve gelen göçmenleri karşılamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Belarus’tan geri dönmek isteyen Kürdistan Bölgesi vatandaşı tüm göçmenlerin getirilmesi için çalıştıklarını belirten Adil, konuyla ilgili Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Dışişleri Bakanlığı arasında iyi bir koordinasyonun olduğunu bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin adının lekelenmesine yönelik çabaların gerçekleşmediğini vurgulayan Adil, gerçeklerin iç ve dış kamuoyu için ortaya konulduğunu ifade etti.

Hükümetin, insanların hayatlarıyla oynayan kaçakçılara hiçbir şekilde izin vermeyeceğini kaydeden Adil, söz konusu kaçakçıların yargı önüne çıkarılacağını dile getirdi.

 

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