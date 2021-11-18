Libya’da 2 isim daha başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

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Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Temsilciler Meclisi Başkanı 77 yaşındaki Akile Salih 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Libya'da eski İçişleri Bakanı Başağa, başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonuna adaylık başvurusu için gereken belgeleri teslim eden Başağa, basına açıklamalarda bulundu.

Başağa, "Libya, 2011'den önceki haline geri dönmeyecek. Libya, eski halinden tamamen farklı." dedi.

Libya'da yapılacak seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başağa, "Libya halkının bizi seçeceğine olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

AKİLE SALİH LİBYA’DAKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK

Öte yandan Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter’in siyasi müttefiki, Temsilciler Meclisi Başkanı 77 yaşındaki Akile Salih, 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Salih kendisine yakın yerel televizyonda yayınlanan görüntülü mesajında "Geçmişi aşmak, ülkedeki çatışma sayfasını kapatmak, yeni bir sayfa açarak geleceğe daha sağlıklı bakmak ve ulusal uzlaşmayı başlatmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurarak "ülkedeki kurumların birliğini sağlama, güvenliği destekleme ve hesap verebilirlik ve denetim için bir mekanizma oluşturma" konularında istekli olduğunu iddia eden Salih, "Ulusal uzlaşma, ülkemizin istikrarı için bir mihenk taşıdır" diye konuştu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu’nun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimleri için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtmiş; ancak başvuruların "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" bildirmişti.

General Halife Hafter de dün adaylığını açıklamıştı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi de adaylık başvurusunda bulunmuştu.