Spor

‘Messi Barcelona’dan ayrıldığı için ağlamadı’

Barcelona'da mevcut yönetimin finansörlerinden Jose Elias, “Messi, Barcelona'da devam etmediği için değil, bir döngüyü bitirmek üzere olduğu için ağladı” dedi.
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avrupa Lionel Messi Barceolona ayrılık nedenler Jose Elias

HABER MERKEZİ

21 yıllık Barcelona geçmişini bırakıp Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi'nin ayrılığıyla ilgili Barcelona cephesinden açıklama geldi.

AS gazetesinde yer alan habere göre, iş insanı ve Laporta yönetimindeki Barcelona'nın finansörlerinden Jose Elias, Messi'nin ayrılık nedenlerini sıraladı.

Jose Elias, "Barcelona'da yeni bir takım kurmamız gerekiyordu ve Messi varken bunu yapamazdınız. Barcelona'da olmayacak yaştaydı. Messi'nin sonu belliydi. Geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı. Onu bir yıl önce gönderseydik biraz para kazanırdık" dedi.

Lionel Messi sonrası için bir proje hazırlamak gerektiğini belirten Elias, "Barcelona'yı yeniden kazanan bir takım yapmak için Messi sonrası bir proje hazırlamak gerekiyordu. Bir noktada karara varılmalıydı. Bu hayatın kanunu. Messi, Barcelona'da devam etmediği için değil, bir döngüyü bitirmek üzere olduğu için ağladı” ifadelerini kullandı.

"Messi'nin Barcelona'da devam etmemesinin üç nedeni vardı” diyen Elias, bu nedenleri şöyle sıraladı:

“Birincisi kulübün maaş organizasyonuydu. Maaş kesintileriyle yüzleşmek zorunda kaldı. İkincisi ona verecek paramız yoktu. Messi'ye para yetiştirmek için deveye hendek atlatıyorduk. Üçüncüsü de yeni bir takım ve vizyon yaratmalıydık. Messi varken yapamazdık.”

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