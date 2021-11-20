Sağlık

Türkiye’de günlük coronavirüs verileri açıklandı

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka salgın

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 347 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 352 bin 335 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 163 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,26 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 272 bin 284 'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,8 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.”

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