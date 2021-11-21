Kürdistan Bölgesi’ne dönen göçmenler: Kaçakçılar bizi kandırdı

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya arasındaki sınırda mahsur kalan Kürt göçmenlerin Kürdistan Bölgesi’ne dönüşleri devam ediyor.

Terör örgütü DAİŞ saldırısının ardından ailesiyle birlikte Duhok'taki bir kampa yerleşen Şengalli Zina Xelef, Almanya’ya göç etmeye karar veriyor.

Zina Xelef, kaçakçılarla anlaşarak ailesiyle birlikte Duhok’tan Belarus sınırına kadar gidiyor.

K24’e konuşan Xelef, “Kaçakçılar bizi kandırdı, çünkü bize sadece 3 saat içerisinde Polonya’ya varacağımızı söylediler, ama bu doğru çıkmadı” diyor.

“8 yıldır mülteci olarak kamplarda yaşıyoruz” diyen Xelef, “Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için Almanya'ya gitmek istedik, ama kaçakçılar bizi aldattı. Belarus ormanlarında günlerce aç ve susuz kaldık. 20 bin dolar zarar ettik” ifadelerini kullanıyor.

Ailesiyle birlikte Belarus sınırından Kürdistan Bölgesi’ne dönenlerden Gewre Osman da K24’e şunları söylüyor:

“13 gün ormanda aç susuz kaldık. Çocuklarımız açlıktan ve soğuktan bitkin düştü.”

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri taşıyan ilk uçak 18 Kasım’da başkent Erbil’e varmıştı.

Uçakta 431 göçmen bulunuyordu.

Belarus’tan yapılan açıklamada, ülkede 7 bine yakın göçmen olduğu ve bunlardan 5 bininin geri dönme kararı verdiği bildirilmişti.

BELARUS, SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar" demişti.

AB, Belarus yönetimini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Suriye’den gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.