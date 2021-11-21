Politika

Peşmerge Bakanlığı'ndan Hulusi Akar’a ‘Kürdistan’ yanıtı

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Kürdistan yoktur” ifadeleri için “Şaşırtıcı bir açıklama” değerlendirmesinde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı Hulusi Akar

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kürdistan'ın inkarına ilişkin açıklamaları şaşırtıcı oldu” denildi.

Açıklamada, “Bizim için mesele, devlette resmi bir pozisyonda bulunan herhangi birinin inanmadığı tarihi, demografik yapıyı ya da coğrafi bölge gerçeğini inkar edip etmeyeceğidir” ifadelerine yer verildi.

Peşmerge Bakanlığı’nın açıklamasında, Akar’ın Kürdistan Bölgesi'ni bizzat ziyaret ettiği belirtilerek, “Bu ziyaret nerede olduğunu, adını ve tanımını anlatmıyor mu?” denildi.

Söz konusu açıklamada, şu hususlara değinildi:

“(Akar’ın) Kürdistan coğrafyasının varlığından bir şüphesi varsa Osmanlı'nın belgelerine ve tarihine baksın, Kürdistan'ın olup olmadığı ona netlik kazandıracaktır. Bir milleti ve coğrafyasını inkar etme fikri, her zaman sorunların kaynağı olmuştur. Bir sonuca da varılamamıştır.”

Hulusi Akar, “Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında Kürdistan diye herhangi bir coğrafi bölge yok” demişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv