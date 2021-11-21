Peşmerge Bakanlığı'ndan Hulusi Akar’a ‘Kürdistan’ yanıtı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kürdistan'ın inkarına ilişkin açıklamaları şaşırtıcı oldu” denildi.

Açıklamada, “Bizim için mesele, devlette resmi bir pozisyonda bulunan herhangi birinin inanmadığı tarihi, demografik yapıyı ya da coğrafi bölge gerçeğini inkar edip etmeyeceğidir” ifadelerine yer verildi.

Peşmerge Bakanlığı’nın açıklamasında, Akar’ın Kürdistan Bölgesi'ni bizzat ziyaret ettiği belirtilerek, “Bu ziyaret nerede olduğunu, adını ve tanımını anlatmıyor mu?” denildi.

Söz konusu açıklamada, şu hususlara değinildi:

“(Akar’ın) Kürdistan coğrafyasının varlığından bir şüphesi varsa Osmanlı'nın belgelerine ve tarihine baksın, Kürdistan'ın olup olmadığı ona netlik kazandıracaktır. Bir milleti ve coğrafyasını inkar etme fikri, her zaman sorunların kaynağı olmuştur. Bir sonuca da varılamamıştır.”

Hulusi Akar, “Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında Kürdistan diye herhangi bir coğrafi bölge yok” demişti.