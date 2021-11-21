Politika

Fransa’dan Rusya'ya göçmen krizine müdahale çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya'ya Belarus-Polonya sınırındaki duruma müdahale etme çağrısında bulundu.
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
avrupa Fransa Rusya çağrı Belarus göçmen krizi

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus-Polonya sınırında sıkışan göçmenlerle ilgili duruma müdahale etmesini ve Minsk'e baskı yapmasını umduğunu belirtti.

Le Drian, “Putin’in (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko ile yakın bağları var, bu duruma tepki vermek, iki ülkeyi hem tarih, hem komşuluk, hem de ekonomik ve siyasi işbirliği ile birbirine bağladığı için (Minsk’e) diplomatik ya da farklı türden baskı yapmak için elinde çeşitli yöntemler olmalı. Putin duruma müdahale etme sözü verdi ve bunu yapmasını umuyorum” diye konuştu.

Geçen pazartesi Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yapmıştı. Elysee Sarayı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Macron ve Putin’in Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini azaltmak için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları ifade edilmişti.

Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.

 

 

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