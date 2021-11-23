Ekonomi

Dolar ve euro rekor tazeledi

Dolar/TL kuru 11,99’u gördü,  Euro/TL kuru ise ilk kez 13,44 seviyesinde.
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türkiye dolar euro döviz

HABER MERKEZİ

Dolar ve euro, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamalarının ardından sabah saatlerinde rekor tazeledi.

Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Sabah saatleri itibariyle dolar/TL kuru 11,99’u gördü,  Euro/TL kuru ise ilk kez 13,44 seviyesinde.

Dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından dün akşam 19.25'ten sonra 11,47'yi aşmıştı.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan, düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” demişti.

 

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