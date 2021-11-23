Apple Türkiye birçok ürünün satışını durdurdu

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Apple Türkiye'nin kısa süre önce birçok ürünün satışını durdurduğu belirtildi.

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde AirPods, iPhone 11, iPhone 13, yeni MacBook Pro modelleri ve birçok ürünün satışı gerçekleşmiyor.

Şu an firmanın yeni ve eski birçok ürününe ulaşım sağlanamıyor.

Ürünlerin gönderim kısmında 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor.

log.com.tr'nin haberine göre, Apple’dan artan dolar ve euro kuru ile bağlı olarak çok ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.