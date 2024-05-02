Politika

CHP lideri Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde

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Erdoğan ve Özel görüşmesi
Erdoğan ve Özel görüşmesi
türkiye CHP AK Parti İstanbul

HABER MERKEZİ 

Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleştirildi.

Basında çıkan haberlere göre Özgür Özel, Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmek üzere Söğütözü'ne gitti.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmenin saat 16.04'te başlamasıyla iki parti genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Özel’i genel merkez kapısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Zirveye CHP adına İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın ve AK Parti’den Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

İki ismin görüşmeye dahil olmasa da konuşulanları yazılı olarak kayda geçirmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Özel görüşmesi
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