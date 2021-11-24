Başbakan AB Konseyi Başkan Yardımcısı ile göçmen krizini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere Avrupa Birliği ülkeleri tarafından gerekli yardımların sunulması gerektiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin durumunun konuşulduğu telefon görüşmesinde Başbakan Mesrur Barzani, AB üyesi ülkelerin göçmenlere gerekli yardımların yanı sıra transit geçiş yardımında bulunmasını istedi.

Uluslararası insan kaçakçıları ağının, göçmenleri siyasi amaçlar doğrultusunda kullandığına vurgu yapılan görüşmede Başbakan, 400’ü aşkın göçmenin gönüllü olarak Kürdistan Bölgesi ve Irak’a döndüğünü ve kısa bir süre içerisinde bir grup göçmenin daha geleceğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi, Irak ve AB arasında yasal olmayan göç sorunuyla ilgili uzun soluklu bir stratejinin olması gerektiğine vurgu yapan Başbakan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı’ndan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform politikasına destek olmalarını isteyerek, ikili ticari ilişkilerin gelişmesi ve Avrupalı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’nde daha çok yatırım yapması temennisinde bulundu.

Başbakan, bu şekilde Kürdistan Bölgesi’nde iş olanaklarının artacağını kaydederek, uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılara daha çok destek olması gerektiğini belirtti.

Erbil ve Bağdat hükümetlerinin göçmenlerin gidişini önlemeye ilişkin aldıkları tedbirlerin de konuşulduğu görüşmede Başbakan, yasal olmayan göçe yönelik önelmler için Brüksel’den Erbil ve Bağdat’a gelecek AB teknik ekibine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.