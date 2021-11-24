Yaşam

Einstein'ın el yazması 11,7 milyon euroya satıldı

Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'a ait 54 sayfalık el yazması, Paris'teki açık artırmada 11,7 milyon euroya alıcı buldu.
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HABER MERKEZİ

Albert Einstein ve yakın arkadaşı mühendis Michelle Bosso tarafından 1913-1914 yıllarında oluşturulan ve görelilik teorisine dair hazırlık çalışmalarının yer aldığı el yazması, Paris'teki müzayede evi Christie's'te satıldı.

El yazmasıyla ilgili konuşan uzman Vincent Belloy, Einstein'ın 1919'dan önceki çalışma belgelerinin son derece sınırlı olduğunu, bu nedenle belgenin özellikle önem arz ettiğini söyledi.

Belloy, "Einstein çok az not tutan biri, bu yüzden el yazmasının hayatta kalması ve bize ulaşması bile onu kesinlikle olağanüstü kılıyor" ifadesini kullandı.

Müzayede evi, el yazmasının değerini 2 milyon ila 3 milyon euro arasında tahmin etmişti.

Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Einstein'ın el yazması
Einstein'ın el yazması
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