AB Konseyi Başkan Yardımcısı: Kürdistan Bölgesi liderliği kilit ortak

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Twitter hesabından dün Başbakan Mesrur Barzani ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerin durumunu ele aldıklarını belirten Margaritis Schinas, “Geçen hafta Bağdat'a yaptığım ziyaretin ardından Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile iyi telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sınırda mahsur kalan insanlara insani yardımların ulaştırılması, göçmenlerin geri dönüşleri ve yeniden entegrasyona öncelik verdik” dedi.

Kürdistan Bölgesi liderliğini “kilit ortak” ortak olarak niteleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı “Daha iyi bir gelecek için güven inşa etmek önemlidir. Kürdistan Bölgesi liderliği ve Irak hükümeti AB için kilit ortaklar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani ve Schinas dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Başbakan, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere AB ülkeleri tarafından gerekli yardımların sunulması gerektiğini belirtmişti.

Uluslararası insan kaçakçıları ağının, göçmenleri siyasi amaçlar doğrultusunda kullandığına vurgu yapılan görüşmede Başbakan, 400’ü aşkın göçmenin gönüllü olarak Kürdistan Bölgesi ve Irak’a döndüğünü ve kısa bir süre içerisinde bir grup göçmenin daha geleceğini ifade etmişti.