Türkiye’de salgında son 24 saat: 27 bin 592 vaka, 175 can kaybı

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Türkiye'de yeni tip coronavirüs nedeniyle 175 kişi daha öldü, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili günlük tabloyu açıkladı.

Son 24 saatte yapılan 364 bin 351 testten 27 bin 592'si pozitif çıktı. 175 kişi virüs nedeniyle vefat ederken, iyileşenlerin sayısı 28 bin 285 oldu.

123 bin 972 doz Covid-19 aşısı yapıldı ve toplam aşı sayısı 119 milyon 726 bin 75'e yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 56 milyon 119 bin 518'e, ikinci doz aşı sayısı 50 milyon 192 bin 722'ye ve üçüncü doz aşı sayısı 12 milyon 11 bin 532'ye ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 80,86'ya çıktı.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının uzun sürmesinin "motivasyonu azalttığını" belirtti.

Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı" ifadelerini kullandı.