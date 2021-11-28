Mardin’de operasyon: 45 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sosyal medya üzerinden “terör örgütü propagandası yaptıkları” ifade edilen ve kent ile mahalle meclislerinde görevli olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele polisleri ile İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)