Peşmerge DAİŞ’e operasyon başlattı
ERBİL (K24)
Peşmerge Bakanlığı, Germiyan sınırındaki Kuleco’da terör örgütü DAİŞ’e operasyon başlatıldığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasasında “Bugün Peşmerge Güçleri Kuleco sınırındaki köylerde DAİŞ teröristlerini arama ve yakalamaya yönelik operasyon başlattı” denildi.
Açıklamada özel kuvvetlerin de operasyona katıldığı belirtildi.
Dün gece Germiyan sınırında terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği saldırı Peşmerge Güçleri tarafından püskürtülmüştü.
Önceki gece geç saatlerde DAİŞ mensupları Germiyan sınırındaki Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırmışı, ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.