Politika

Peşmerge DAİŞ’e operasyon başlattı

Peşmerge Güçleri, önce gece saldırıya uğradığı Germiyan sınırındaki Kuleco’da terör örgütü DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Güçleri Kuleco DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Germiyan sınırındaki Kuleco’da terör örgütü DAİŞ’e operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasasında “Bugün Peşmerge Güçleri Kuleco sınırındaki köylerde DAİŞ teröristlerini arama ve yakalamaya yönelik operasyon başlattı” denildi.

Açıklamada özel kuvvetlerin de operasyona katıldığı belirtildi.

Dün gece Germiyan sınırında terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği saldırı Peşmerge Güçleri tarafından püskürtülmüştü.

Önceki gece geç saatlerde DAİŞ mensupları Germiyan sınırındaki Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırmışı, ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv