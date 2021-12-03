Başbakan: Milletimizin ve topraklarımızın güvenliği her şeyden önemlidir

MAHMUR (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in dünkü saldırıları nedeniyle Mahmur’da Peşmerge mevzilerini ziyaret ederek, cephenin askeri komutanlarıyla görüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan, “Halkımızın ve ülkemizin güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiçbir şey için beklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’li teröristlerin sivillere yönelik vahşi bir saldırı düzenlediğini ve Peşmerge Güçleri’nin saldırıyı püskürttüğünü kaydeden Başbakan, “Ne yazık ki DAİŞ saldırılarında 13 sivil ile Peşmerge şehit odu” dedi.

Şehit ailelerine taziye dileklerinde bulunan Başbakan, “Ailelere Allah’tan sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu saldırının son terör saldırısı olmayacağı ve teyakkuzda olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Peşmergeler ülkemizin ve milletimizin topraklarını korumaya hazır” diye konuştu.

DAİŞ’lilerin Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki boşluktan yararlandığına dikkat çeken Başbakan, teröristlerin bu noktalardan köylere ve Peşmergelere saldırı düzenlediğini kaydederek, “Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin devam ettirilmesi ve bu tür saldırıların önüne geçilmesi hususunda adım atılması önemlidir” dedi.

DAİŞ’li teröristlerle mücadele konusunda Peşmerge Güçleri’nin ihtiyaçlarının daha çok karşılanması konusunda taleplerde bulunduklarını söyleyen Başbakan, müttefik güçlerin bunu sağlaması gerektiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

“Teröristler güvenlik boşluğundan yararlanarak Peşmerge’ye saldırdı. Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında daha güçlü bir işbirliği talep ediyoruz. Irak Başbakanı'nı, sınırları korumak için Peşmerge'nin ihtiyaçlarını karşılamaya çağırıyorum. Peşmerge Bakanlığı'na da Peşmerge'nin tüm ihtiyaçlarını karşılaması talimatını verdim. Onlar hükümetin hizmetindedir, dolayısıyla sınırı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Güvenlik boşluğunun doldurulması konusunda şu ana kadar hiçbir adımın atılmadığını dile getiren Başbakan, “Topraklarımızın ve milletimizin güvenliğinin korunması bizim için her şeyden önemlidir” şekline konuştu.

DAİŞ saldırısının tüm ülke ve bölge için gerçek bir tehdit olduğunun altını çizen Mesrur Barzani, “DAİŞ saldırıları devam edebilir ve güçlerimize zarar verebilir. Bu nedenle Uluslararası Koalisyon’la işbirliği ve koordinasyon önem teşkil ediyor. Umarım bu konuda acil adımlar atarak, bizimle işbirliğini artırırlar” dedi.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, şehit aileleriyle de bir araya geldi.