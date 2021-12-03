Başbakan’dan şehit ailesine ziyaret

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Mesud Barzani'nin kendisine “kahraman anne” dediği üç şehidin annesinin evini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

DAİŞ saldırılarında şehit düşenlerin ailelerin acılarını paylaşan Başbakan, "Biz sizin oğlunuzuz ve size hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Mahmur’da üç oğlunu şehit veren anne de şunları söyledi:

“Ben oğullarımla gurur duyuyorum. Şehit olana kadar savaştılar. Onlarla gurur duyuyorum. Şimdi üç oğlum daha var, üçünün de şehit olması için hazırım. Onlarla gurur duyuyorum ve şöyle diyorum; ‘Allah'ım, kahraman oğullarıma rahmet eyle."

Şehitlerin kardeşi ise dün gece Başbakan’ın kendilerini ziyaret etmesini istediğini, bugün Mesrur Barzani’nin yanlarında olduğunu söyledi.

Şehitlerin kardeşi ağlayarak, "Üç kardeşim de yanımda şehit oldular, son kurşuna kadar savaştık. Hepimiz onlarla gurur duyuruyoruz. Kardeşlerimle Kürdistan bayrağı ve toprağı uğruna canımızı vermeye hazırız. Qazi Muhammed Kürdistan Bayrağı için şehit oldu, biz de vatanımız ve toprağımız uğruna şehit oluyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani DAİŞ saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

DAİŞ dün gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.