Politika

Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 10 Ermeni askerini bıraktı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede gözaltında bulunan 10 Ermeni askerin, mayın haritaları karşılığında Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu.
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dünya Ermenistan Azerbaycan mayın haritaları asker Rusya

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’ndan yapılan açıklamada, teslim edilenlerin 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu Ermenistan'ın da Azerbaycan’a mayın haritalarını verdiği bildirildi.

Ermenistan daha önce de Azerbaycan'da gözaltında bulunan 30 Ermenistanlı karşılığında Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.

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