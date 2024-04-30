Haydar Qureyş: Irak uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığının merkezi haline geldi

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Irak’ın uyuşturucu kaçakçılığının, ticaretinin, ithalatının ve ihracatının merkezi haline geldiği ve uyuşturucu kullanımı konusunda ülkeler arasında 32. sırada yer aldığı bildirildi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ulusal Narkotikle Mücadele Ekibi üyesi Haydar Qureyş, bugün K24’e yaptığı açıklamada, Irak'ın konumu nedeniyle çeşitli saldırılara maruz kaldığını, bunlardan birinin uyuşturucu olduğunu söyledi.

Irak’ın uyuşturucu kaçakçılığının, ticaretinin, ithalatının ve ihracatının merkezi haline geldiğini savunan Qureyş, “Irak büyük bir uyuşturucu saldırısıyla karşı karşıyadır ve güvenlik güçleri bu saldırının tehlikelerinin farkındadır ve bununla mücadele etmek için ciddi şekilde çalışmaktadır.” dedi.

Irak’ın uyuşturucu kullanımı konusunda ülkeler arasında 32. sırada yer aldığını belirten Qureyş, “Bu üzücü bir durum ama bu bir gerçek ve daha da kötüleşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ulusal Narkotikle Mücadele Ekibi üyesi Haydar Qureyş, Irak'ta uyuşturucu tehdidinin yaygınlaşmasının temel nedeninin son yıllarda konunun ihmal edilmesi olduğuna işaret etti.