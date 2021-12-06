Peşmerge Güçleri Liheban köyüne girdi

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Mahmur Sorumlusu Kirmanc Abdullah, Peşmerge Güçleri’nin, Liheban köylülerinin can ve mal güvenliğini sağlamak için köye girdiğini söyledi.

K24’e konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilcisi Tuğgeneral Abdulxaliq Talat, Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri’nin Liheban köyüne girdiğini ve güvenliği birlikte sağlayacaklarını söyledi.

Peşmerge Güçleri’nin, olası DAİŞ saldırılarına karşı köyde konuşlanacağı öğrenildi.

4 Aralık gecesi DAİŞ mensupları Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Liheban köyüne saldırı düzenleyerek, köyü ele geçirmeye çalışmıştı.

Saldırıya karşı koyan köylüler, Peşmerge Güçleri’nden yardım istemişti.

Dün bazı köy sakinleri DAİŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk etmişti ancak köylüler bu sabah evlerine geri döndü.