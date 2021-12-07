Politika

Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı’ndan işbirliği vurgusu

Neçirvan Barzani ile Mustafa Kazimi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.
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kürdistan Neçirvan Barzani kurdistan bölgesi Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, güvenliğe yönelik tehditleri ve son DAİŞ saldırılarıyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kazimi, Peşmerge Güçleri’ne desteğini yineleyerek, Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasındaki bölgelerde bir güvenlik boşluğunun olduğuna dikkat çekti ve terörle mücadelede tam koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi.

Kazimi, Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasında ortak koordinasyon komitelerinin etkinleştirilmesinin yanı sıra, Irak ile tüm bölgede tehdit haline gelen DAİŞ kalıntılarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani ise Irak Başbakanı'na teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin Irak güçleriyle işbirliği yapmaya ve koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Neçirvan Barzani görüşmede ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

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