Anket: Partilerin ve ittifakların oy oranlarında son durum

HABER MERKEZİ

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) kasım ayında gerçekleştirdiği ve 12 ilde 2986 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

TEAM’ın son anketine göre AK Parti ve MHP'ye yönelik desteğin azaldığı görülüyor.

CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin toplam oy oranı, AK parti ve MHP'ninkinin yüzde 10,3 üzerinde.

Araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 35,3'ü Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti'nin toplam oy oranıysa yüzde 32,6. HDP'nin oy oranı yüzde 9,5 olarak hesaplandı. Kararsızların ve protesto eğilimindeki seçmenlerin toplamıysa yüzde 18,7.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti ile MHP'nin oy oranının toplamı yüzde 44 olarak hesaplandı. Kararsızların dağıtılmasıyla CHP yüzde 28,2, İYİ Parti yüzde 12 ve HDP yüzde 11,1 oranında oy alıyor.

Araştırmada AK Parti'nin 2018 seçimlerinden sonra oylarının düzenli olarak düştüğü hesaplandı.

Kararsızların dağıtılmasından sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti: 34.6

CHP: 28.2

İYİ Parti: 12

HDP: 11.1

MHP: 9.3

DEVA: 1.6

Gelecek: 0.9

Diğer: 2.3