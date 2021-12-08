Yaşam

Irak TikTok’u yasaklıyor

Irak, sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamaya hazırlanıyor.
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Irak TikTok Irak

HABER MERKEZİ

Irak İletişim ve Haberleşme Komisyonu’ndan bir yetkilinin basına yaptığı açıklamaya göre, Çin menşeli TikTok uygulamasının yasaklanması gündemde.

Yetkili, dün konuyla ilgili bir toplantı yapıldığını ve TikTok platformunun, toplumun değerleri, örf ve adetlerine zarar verdiğinin üzerinde durulduğunu kaydetti.

Yakın zamanda TikTok uygulamasının Irak’ta yasaklanmasının gündemde olduğunu belirten yetkili, bu platformda yapılan birçok paylaşımın Irak toplumunun değer yargıları ve etiğiyle bağdaşmadığını, kullanıcıların temel değerlere aldırış etmediğini söyledi.

Son dönemde birçok Iraklı aile, çocuklarının TikTok uygulamasını kullanmasından şikayetçi. Aileler, çocuklarının toplumun değerleriyle bağdaşmayan, cinsel içerikli videolar paylaştığını belirtiyor.

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