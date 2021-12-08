Neçirvan Barzani’den Almanya’nın yeni başbakanına kutlama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Başbakanı olarak göreve başlayan Olaf Scholz’ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Yeni Şansölye Olaf Scholz ve kabinesini seçilmelerinden dolayı yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, “Almanya'ya Kürdistan bölgesine verdiği destek için teşekkür ediyor, daha fazla işbirliği, daha da güçlü ilişkiler ve karşılıklı destek diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’NIN YENİ BAŞBAKANI SCHOLZ

Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag, Sosyal Demokrat siyasetçi Olaf Scholz'un başbakanlığını 303'e karşı 395 oyla onayladı.

Bundestag üyelerinin çoğu, oylama sonrası Scholz'u alkışladı.

Oylama sonrası Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Scholz'u başbakan olarak atadı.

Böylece Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi.

Scholz daha sonra yemin ederek göreve başladı.