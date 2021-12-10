Politika

ABD'den 4 ülkedeki 15 kişi ve 10 kuruluşa yaptırım

ABD, insan hakları ihlalleriyle bağlantılı Çin, Bangladeş, Myanmar ve Kuzey Kore'deki 15 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
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HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde ağır insan hakları ihlalinde bulunanlara yönelik yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Söz konusu yaptırımların teknolojinin etkin olduğu suistimaller de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olanları hedef aldığı belirtilen açıklamada, Çin, Bangladeş, Myanmar ve Kuzey Kore'deki 15 kişi ve 10 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, teknolojinin kötü niyetli kullanımının yol açtığı insan hakları ihlali gerekçesiyle Çin'de gözetim teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkete de yatırım kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Hazinenin açıklamasında, SenseTime adını taşıyan Çinli yapay zeka şirketinin özellikle Uygurlar olmak üzere etnik kökenini belirleyebilen yüz tanıma programları geliştirdiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin açıklamasında, "Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde Hazine, ciddi insan hakları ihlallerinin faillerini ifşa etmek ve sorumlu tutmak için araçlarını kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'la ilgili yaptırımlara Kanada ve Birleşik Krallık da katıldı.

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