Politika

Başbakan: Kürdistan Kadınlar Birliği önemli bir kazanımdır

Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Kadınlar Birliği, Kürdistan halkının kadın haklarını korumada etkili bir rolü olan önemli bir kazanımıdır” dedi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Kürdistan Kadınlar Birliği yıldönümü mesaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 69’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan “Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 69’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle Birliğin sekreteri, yöneticileri ve tüm Kürdistan kadınlarını en içten dileklerim kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

“Kürdistan Kadınlar Birliği önemli bir tarihe sahiptir ve gurur kaynağıdır” diyen Başbakan, “Birlik, Kürdistan halkının kadın haklarını korumada etkili bir rolü olan önemli bir kazanımıdır” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Kadınlar Birliği’nin kadın haklarının korunması ve kadınların aydınlanmasındaki rolüne dikkat çeken Başbakan, şunları kaydetti:

“Kadın haklarını ve milli hassasiyetleri savunma ve hizmet temelinde örgütlü mücadele esaslarına bağlı olarak çalışmalarına devam etmelerini diliyorum.”

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