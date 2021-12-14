Yaşam

İstanbul’da yangın: 4 mülteci çocuk öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde mültecilerin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.
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türkiye İstanbul yangın mülteci Çocuk

HABER MERKEZİ

Esenyurt’ta Suriyeli mültecilerin yaşadığı öğrenilen bir binanın bodrum katında elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

Yangında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yangın sırasında bir kadın ve bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerce 4 çocuğun ise yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Söndürme çalışmalarının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)

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