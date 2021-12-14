Konya’da Kürt aileye yönelik katliamda duruşma günü

KONYA (K24)

Saldırıyı düzenleyen katil zanlısı Mehmet Altun bugün 09.30’daki duruşmada tek sanık olarak hâkim karşısında. Çalık ve Keleş ailesinden tutuksuz yargılanan 10 kişi ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılıyor.

Duruşmayı takip eden K24 muhabiri, mahkeme salonuna sadece 5 kişinin alınmasına izin verildiğini aktardı. Duruşmayı CHP ve HDP’li vekiller ile İHD temsilcileri de takip ediyor.

Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken polis, savcılığın talimatıyla basının adliye sarayı bahçesinde görüntü almasına izin vermiyor.

DURUŞMA SALONUNDAN NOTLAR

Duruşmaya Şırnak, Mardin, Van ve Diyarbakır Barosu’nun yanı sıra Ankara Barosu da müdahil olarak katılıyor.

12 Mayıs’ta Dedeoğulları ailesine yönelik saldırının faillerinden tutuklu Veli Keleş ile Lütfü Keleş de duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

Dedeoğulları ailenin sağ kalan tek ferdi Çetin Dedeoğulları da duruşma salonunda.

Salonda sanık yakınları ile Dedeoğulları ailesi yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, katliamın nefret söylemiyle gerçekleştiğini ve ırkçı bir saldırı olduğunu, önlem alınsaydı bu katliamın yaşanmayacağını söyledi.

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel: Bu dava basit bir cinayet davası değil, o yüzden müdahil olmaya karar verdik.

DAVAYI SİYASİLER VE STK'LAR DA TAKİP EDİYOR

Duruşma öncesi K24’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırının göz göre göre gerçekleştiğini ve önlem alınmadığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

24 yıldır Meram ilçesindeki Hasanköy mahallesinde yaşayan Dedeoğulları ailesi, yaklaşık 15 yıldır komşularının ırkçı saldırısına uğruyordu.

Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edilen Dedeoğulları ailesine 12 Mayıs akşamı komşuları ve komşularının akrabalarının bulunduğu 60 kişilik grup tarafından taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlemişti. Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4’ü kadın 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Saldırının ardından tutuklanan 10 kişi tahliye edilmişti.

7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI

Söz konusu saldırıların ardından 30 Temmuz Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

"HERKESE ADALET VAR DA KÜRT’E YOK MU?"

Hayatını kaybeden aile fertlerinden Barış Dedeoğulları, ilk saldırının ardından yaptığı açıklamada yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Bizim evimiz basıldı, saldırıya uğradık, tehdit edildik. Fakat saldırganlar kendilerine koruma kararı çıkarttılar. Gelip rahatça evimizin önünde küfredip çıkıp gidiyorlar. Biz artık emniyetten de hukuktan da ümidimizi kestik. Adaletin Kürtlere işlemediğini artık çok daha iyi biliyorum. Kürtlere adalet yok. Benim kız kardeşimin kolu kırıldı, ömrünün sonuna kadar elini kullanamayacak. Adalet nerede? Herkese adalet var da Kürt’e yok mu?"

DAVANIN SEYRİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, katliamın ardından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında isimleri belirtilmeyen 14 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Savcılık katliamdan 1 gün sonra katliamı gerçekleştiren failin Mehmet Altun olduğunu bildirmişti.

Edinilen bilgilere göre katil zanlısı Mehmet Altun, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen ırkçı saldırıda yer alan Ayşe Keleş’in kardeşi.

KATİL ZANLISI 6 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Mehmet Altun, katliamdan altı gün sonra gözaltına alınarak, Konya Adliyesi’ne götürülmüştü.

Zanlı, savcılık ifadesi ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

11 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Bu arada 20 Ekim tarihinde Mehmet Altun’un da aralarında bulunduğu Keleş ve Çalık ailelerinden 11 kişi hakkında “Canavarca hisle tasarlayarak yedi kişiyi kasten öldürme”, “azmettirme”, “yakarak mala zarar vermeye azmettirme” suçlarından dava açılmıştı.

Öte yandan 14 kişinin yargılandığı soruşturmada, birkaç ay içerisinde tutuklu 13 kişi tahliye edildi, şu anda sadece katil zanlısı Mehmet Altun tutuklu bulunuyor.